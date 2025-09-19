A su corta edad Jesús Hernández da sus primeros pasos en la industria presentando “De Ti”, su primer sencillo inédito inspirado en el amor de colegio que todos vivimos alguna vez. Esta canción más allá de tener un estilo que mezcla la esencia de la música regional junto con la cumbia resalta por su composición y el toque juvenil de Jesús.

Hermano menor del reconocido artista Nico Hernández, Jesús ha crecido rodeado de música, inspiración y arte, cultivando desde temprana edad su pasión por el canto y la guitarra. A través de los años Jesús ha trabajado con disciplina y dedicación para construir su propio camino en la música.

Cortesía Jesús Hernández, es hermano de Nico Hernández.

Además de ser el compositor, Nico Hernández también hace parte del video oficial, que fue grabado en el colegio donde Jesús estudió gran parte de su infancia, allí estuvo acompañado de sus amigos, en el video, el protagonista vive una divertida y tierna misión: entregar una carta a la niña más popular del colegio en la que confiesa su amor, mientras el profesor intenta evitar que llegue a su destino.

A pesar de su corta edad, Jesús ya ha dado sus primeros pasos en el industria musical con la publicación de dos covers en plataformas digitales, “La Foto” de Luis Vega y “Hecha Pa’ Mí” de Grupo Frontera, interpretaciones que han empezado a captar la atención de seguidores y amantes del género.

“De Ti”, que sale este 20 de septiembre, representa su primera obra y el inicio de un proyecto que busca conectar con el público.

“Para mí, la música es la forma más bonita de contar lo que siento y conectar con las personas. De Ti es una canción muy especial, porque habla de una etapa que todos recordamos con cariño”, afirma Jesús Hernández.

