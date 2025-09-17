Compartir:
Por:  Jonathan Diaz

Se han anunciado a los artistas nominados para la edición 26 de los Latin Grammy, y dentro de estos prestigiosos premios y hay una categoría, la número 21 que está totalmente dominada por artistas colombianos.

Se trata de la categoría Cumbia-Vallenato, cuyo actual ganador es el guajiro Silvestre Dangond por su álbum Ta’ Malo.

Este codiciado gramófono, que fue creado en 2006 para destacar a lo más destacado de la Cumbia, un género musical surgió en Colombia y que se interpreta en varios países latinos y del Vallenato, un género que se hace en nuestro país, siempre ha sido conquistado por los cafeteros.

Checo Acosta durante su participación en #SesionesEH.

En esta ocasión los nominados son: el soledeño Checo Acosta con su propuesta ‘Son 30’; el urumitero Silvestre Dangond y el sincelejano Juancho De la Espriella por el álbum ‘El último baile’; la artista oriunda de Aguachica, Cesar, Karen Lizaraazo por ‘De amor nadie se muere’, Los Cumbia Stars, agrupación paisa, por ‘Baila Kolombia’ y el valduparense Peter Manjarrés y el pivijayero Luis José Villa por su propuesta ‘La Jerarquía’.

“Me siento muy agradecido por esta nominación y por ser reconocido una vez más por la industria, mis colegas y mi público. Cada canción, cada álbum, es un trabajo lleno de amor y de entrega. Mi mayor deseo siempre ha sido resaltar el vallenato a nivel internacional y compartir con el mundo lo que este género significa para nuestra cultura y nuestras raíces.”, dijo Silvestre Dangond.

CortesíaKaren Lizarazo es una cantante de música vallenata, oriunda de Aguachica, Cesar.

Por su parte, Karen Lizarazo, la única mujer, dijo que: “Más que un título, ‘De Amor Nadie Se Muere’ es una declaración de resiliencia y un homenaje al alma femenina. A través de mis canciones, doy voz a millones de mujeres que han amado, sufrido y renacido, recorriendo todas las etapas del amor: la ilusión, el desamor y el reencuentro con el amor propio”.

Cabe anotar que La 26 ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.