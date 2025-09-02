El reconocido cantante, compositor y percusionista cubano Alayn García ha sido confirmado como uno de los artistas invitados a la Sexta Edición de los Premios Monitor Latino, evento que se celebra en Barranquilla y que cuenta con la participación de grandes exponentes de la música tropical y urbana.

Con más de 16 años de trayectoria, García se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del género, gracias a una propuesta que fusiona la salsa tradicional con elementos modernos. Su presencia en los showcases del certamen lo llevará a compartir escenario con figuras como Sergio Vargas y Rey Ruiz, entre otros, reafirmando así su posición en los escenarios más influyentes de la música latina.

Actualmente, el artista promociona su primer álbum de estudio, “Muy Bien”, producido junto a Mr. Vla, con el que ha logrado impactar en mercados como Estados Unidos, Panamá, Chile y Colombia. El disco, compuesto por 12 temas, mezcla energía, sabor y mensajes positivos, incluyendo versiones en salsa de clásicos como “Llamado de emergencia” de Daddy Yankee y “A fuego lento” de Mario Ortiz.

“Es un honor compartir este espacio con artistas que admiro profundamente. Barranquilla será testigo de una celebración musical inolvidable, y estoy listo para entregar lo mejor de mí en cada nota”, expresó García en su visita a la redacción de EL HERALDO.

Su visita a Colombia no es casual. El músico, nacido en Camagüey y radicado en Miami, reconoce el valor del país como plataforma clave para el género tropical. “Colombia es una puerta hacia Latinoamérica y el mundo. Aquí hay un público excepcional y me gustaría que mi música sonara de esquina a esquina”, afirmó.

Trayectoria y esencia

Graduado como percusionista a los 17 años, García inició su carrera profesional en España, donde comenzó también a desarrollarse como vocalista. Desde entonces, ha trabajado con referentes de la salsa como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Tito Nieves y Andy Montañez, además de formar parte de la orquesta de Mario Ortiz, con la que participó en álbumes nominados a los Latin GRAMMY.

Esa experiencia forjó su sello artístico: un estilo fresco y alegre, capaz de conectar al público desde el escenario. “No quería sonar igual a nadie. Decidí traer elementos de la música urbana a la salsa, siempre bajo el reinado del ritmo salsero”, explicó.

Mirada al futuro

El lanzamiento de “Muy Bien” marca el inicio de una nueva etapa como solista. Su objetivo inmediato es expandir su música en territorios como Colombia, México, Ecuador, Perú y Chile, al tiempo que se prepara para su participación en los Latin GRAMMY® en noviembre, un paso decisivo en su proyección internacional.

“La música es un vehículo para transmitir emociones infinitas, no solo a nivel auditivo sino también visual. Mi sello es la alegría, la energía y el deseo de que el público disfrute conmigo”, concluyó.

La participación de Alayn García en los Premios Monitor Latino será, sin duda, un momento destacado dentro de la cita musical que se cumple esta noche en Puerta de Oro, lugar que se vestirá de gala para celebrar lo mejor de la industria.