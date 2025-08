La sostenibilidad cada vez más se va volviendo parte del ADN del Carnaval de Barranquilla, si bien ya esta fiesta se consolidó como la primera sostenible de Colombia, aún siguen trabajando en ello con el taller ‘De Japón al Carnaval de Barranquilla: elementos escenográficos sostenibles’, un espacio de intercambio cultural y técnico liderado por el maestro japonés Tomoaki Hasegawa, reconocido por sus aportes a la escenografía tradicional y contemporánea de su país.

El taller que tuvo como elemento clave el cartón, se pensó para escultores, artistas de carrozas y miembros del equipo creativo de Carnaval de Barranquilla, estudiantes del Sena, la EDA y Bellas Artes, con el fin de adquirir aprendizaje enmarcado en el Plan de descarbonización 2025, que busca reducir el uso de materiales contaminantes como el icopor en la elaboración de carrozas, reemplazándolos por materiales biodegradables.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, recalca que el maestro Hasegawa, de su acompañante Ray Ishibashi y la de la comunidad Nikkei del Atlántico, descendientes de japoneses, han hecho aportyes importantes a la ciudad durante muchos años. “Este taller es una muestra de que el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente no tiene fronteras, con esto realmente esperamos que se aporte al fortalecimiento de nuestros artesanos y su conocimiento para continuar creando estas majestuosas obras rodantes”.

Carnaval

Aprendizaje enriquecedor

Este espacio ha sido posible gracias a la comunidad Nikkei, la Corporación Cultural Sakae Doku y su directora Norie Sakae, gestora del proyecto y a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, y hace parte de la conmemoración de los 110 años de la llegada del primer japonés al Atlántico, un hito que ha permitido tejer puentes interculturales que impulsaron el desarrollo de la ciudad a través del tiempo.

Cada artesano y carrocero ha puesto todo su empeño para adaptar a las nuevas formas de darle vida a las bellas carrozas que ruedan por la Vía 40 para la Batalla de Flores. Elías Torné, director de la Fábrica de Carrozas, explicó que este es un reto muy grande, teniendo en cuenta que el cartón es un material que debe reforzarse firmemente por las brisas de la época.

“La idea es ir manejando la sostenibilidad en el Carnaval de Barranquilla, aplicando el cartón a las carrozas con el fin de seguir reduciendo el uso del poliestireno expandido, que es un material que ya a nivel mundial está siendo segregado, nosotros ya hemos trabajado con cartón, pero estas son nuevas técnicas para poder proyectar figuras, ya sea una macrofigura o cualquier otro elemento”.

Este encuentro fortalece la visión de un Carnaval 365, que evoluciona con el tiempo, integra saberes diversos y asume con decisión el reto de ser más responsable con el entorno. Este taller que inició el lunes 28 de julio y finalizó el viernes 1° de agosto, comenzó con una muestra pequeña en papel, y luego los artesanos pasaron a realizarla en un tamaño macro con el cartón.

Edinson Ascencio Rueda

“Básicamente el maestro nos enseñó una técnica para trasladar el papel, a escala más grande con el cartón, y la idea es que los artesanos aumenten más esa escala, pero fusionando las técnicas que ellos vienen manejando de estructuras con hierro. Acá podrían usar también la madera prensada”, anotó Torné.

Todo un maestro

Antes de venir de Japón, el maestro Tomoaki Hasegawa estudió muy bien el animal que se iba a replicar en el material de cartón, en este caso fue un caimán. Realizó primero los dobleces y cortes en papel, y luego lo hizo en el cartón.

“La fabricación de animales o de figuras, es lo que se le ha enseñado a los carroceros del Carnaval de Barranquilla, las técnicas que se manejan aquí también son muy complementarias porque ellos ya tienen el conocimiento de cómo debe ser una pieza para que pueda resistir a las temperaturas que hay en la época del Carnaval, entonces ambas me parece que son muy importantes. Además, me sorprende el talento y el ingenio que tienen los carroceros para realizar figuras”, explicó Tomoaki a EL HERALDO.

Algo que recalcó el maestro Hasegawa, es la proyección que tienen los organizadores del Carnaval de Barranquilla para convertirla en una fiesta más sostenible. “Venir a esta ciudad me ha parecido interesante porque no conocía esta fiesta, porque el Carnaval que más se conoce es el de Río de Janeiro, y me parece interesante ver que aquí existe mucha colaboración entre los artesanos que se ayudan entre sí para aprender las técnicas y tenerlas claras”, concluyó.