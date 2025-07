A sus 53 años, que cumple este 10 de julio, la famosa actriz colombiana Sofía Vergara se mantiene vigente en el mundo del entretenimiento y en el empresarial, pues hace una semana presentó en Madrid su nueva línea de productos cosméticos para el cuidado de la piel, Toty Europa, fruto de la alianza con la firma española Cantabria Labs.

Sin embargo, por estos días su nombre protagoniza titulares en decenas de medios internacionales por cuestiones sentimentales. Sofía Vergara fue captada recientemente con el exjugador de fútbol americano Tom Brady en la turística isla española de Ibiza, lo que ha desatado rumores sobre un posible romance.

Según la prensa internacional, la química entre Vergara y Brady habría comenzado en el viaje de dos noches por el Mediterráneo que organizó ‘The Ritz-Carlton Yacht Collection’ para promocionar su nueva línea de cruceros de ultralujo.

Entre las celebridades invitadas a disfrutar de la experiencia a bordo del lujoso yate estaban Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson y Martha Stewart. Pero los que captaron mayor atención fueron Sofía Vergara y Tom Brady por la supuesta cercanía que tuvieron durante el viaje.

De hecho, se rumora que el exjugador de fútbol americano solicitó que le asignaran su asiento justo al lado de la actriz barranquillera durante una cena en el yate.

Las especulaciones aumentaron al conocerse que tanto Sofía Vergara como Tom Brady decidieron quedarse en Ibiza cuando finalizó el viaje en yate y han coincidido en algunos eventos.

Medios como ‘TMZ’ y ‘Page Six’ señalan que puede tratarse de un romance que no llegaría a formalizarse como noviazgo. Lo cierto es que ninguno de los implicados ha confirmado los rumores que indican que sostienen una relación sentimental.

Por lo pronto, Sofía Vergara está enfocada en el lanzamiento de su línea de productos cosméticos para el cuidado de la piel, con la que se une al club de actrices como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Selena Gómez, Millie Bobby Brown o Drew Barrymore que promueven una línea de belleza.

La actriz, modelo y empresaria se ha unido al laboratorio español especialista en prescripción médica dermatológica, Cantabria Labs. “Siempre he apostado por ellos, me he llevado maletas llenas, los productos americanos tienen muchos químicos y yo tengo la piel delicada e intolerancias”, señaló en una multitudinaria rueda de prensa.