La reconocida presentadora Sandra Posada, del programa matutino ‘Día a Día’ de ‘Caracol Televisión’, reveló en una entrevista que su exesposo y padre de su hija Julieta sufrió un grave accidente en el interior de su casa y terminó con el 65 por ciento de su cuerpo quemado.

“Ricardo tuvo un accidente que nos cogió a todos por sorpresa. Se incendió el apartamento en el que él vivía y se quemó el 65 % del cuerpo”, contó la presentadora paisa en el programa ‘La Red’, también de ‘Caracol Televisión’.

El hecho dejó al exesposo de Sandra Posada en grave estado, por lo que permaneció varias semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por su vida.

“En la clínica hicieron todo lo posible porque además estaba en cuidados intensivos, estaban esperando ya que cualquier cosa pasara”, recordó Sandra sobre ese difícil momento.

Para su hija Julieta fue muy duro ver a su padre en ese estado. “Me acuerdo que Ricardo estaba vendado de pies a cabeza, lo único que se le veía era un tubo que le salía de la boca en un respirador que era negro porque solo salía hollín”, dijo Posada.

“Por la impresión, Julieta lo primero que hizo fue agarrarme la mano y me decía: ‘Mmami, no puedo con esto’, yo le dije: ‘Tú eres más fuerte que esto, no te preocupes, aquí voy a estar yo, háblale a tu papá, dile que aquí estás, dile que no te puede abandonar, que tiene que estar aquí contigo’”, sostuvo.

Sandra Posada calificó de “milagrosa” la recuperación de su expareja, de quien dijo que es un hombre fuerte cuya mentalidad le ayudó mucho en el proceso.

“Ricardo sobrevivió porque todo hay que decirlo, es un hombre de una fortaleza impresionante. De hecho, se recuperó de manera, creería milagrosamente”, señaló.