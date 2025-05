El mundo de la televisión y el cine están de luto con la muerte del actor bogotano Kepa Amuchastegui, ese que supo hacerse un nombre con su papel en 'Yo soy Betty, la fea’.

Canal RCN El fallecido actor Kepa Amuchastegui.

Su trayectoria de 40 años como actor, director y libretista en más de 40 producciones, lo hizo merecedor del premio Víctor Nieto a toda una vidal, otorgado por el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias –FICCI- como parte de la edición 37 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana.

Fiel a su oficio en el teatro, solo hasta los 42 años se dejó seducir por el mundo de la televisión, donde terminaría haciendo gran parte de su carrera. Su primer papel fue en la telenovela de RTI La pezuña del diablo (1983), junto a Raquel Ércole y Ronald Ayazo.

“Yo estaba en ese momento presentando en el Teatro Nacional una obra llamada “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”, con un reparto de grandes actores: Fanny Mikey, Consuelo Luzardo y Luis Eduardo Arango, dirigidos por el maestro César Campodónico. Ya me habían tratado de seducir de muchas maneras para que entrara a la televisión ofreciéndome todo tipo de personajes muy importantes, de reyes, de generales españoles, y yo siempre me negaba porque consideraba a la televisión un medio elemental y muy comercial”, dijo en su momento.

Desde entonces empezó un vasto recorrido como actor, director y libretista, siendo reconocido por papeles en telenovelas y seriados como Los pecados de Inés de Hinojosa (1988), Garzas al amanecer (1989), Puerta Grande (1992), La elegida (1997), Yo soy Betty, la fea (1999), Un ángel llamado Azul (2003), Punto de giro (2004), Lorena (2005), Sin retorno (2008), Todas odian a Bermúdez (2009), Yo no te pido la luna (2010), La Pola (2010), La bruja (2011), A mano limpia (2012), La hipocondríaca (2013), La selección (2014), Tiro de gracia (2015), Esmeraldas (2015), El tesoro (2016), La ley del corazón (2016), La nocturna (2017), Garzón (2018), Ingobernable (2018), María Magdalena (2018), Bolívar (2019), y La reina de Indias y el conquistador (2020).

Igualmente, caracterizó diferentes personajes en el mundo del cine, su filmografía incluye títulos como El coleccionista, Técnicas de duelo: una cuestión de honor (1988) y Águilas no cazan moscas (1994) de Sergio Cabrera, Los fantasmas del DAS de Riccardo Gabrielli R., Al final del espectro (2006) de Felipe Orozco, producciones internacionales como La gente horrada (2008) dirigida por Bob Decout, Burn Notice: The fall of Sam Axe (2011) de Jeffrey Donovan y Rebel Pope (2016) de Patrick Reams.

Como director de series y telenovelas es el responsable de Vampiromanía (1987), El visitante (1988), Garzas al amanecer (1989), La casa de las dos palmas (1990), Puerta grande (1992), El manantial (1995), Mascarada (1996), Perfume de agonía (1998), El fiscal (1999), Brujeres (2000), Pobre Pablo (2000), Punto de giro (2003), Amar para vivir (2006) y Aprendí a quererme (2013). También fue libretista en Garzas del amanecer y productor en La dama de troya (2008) y El fiscal.

Inicio sus estudios de arquitectura en la Universidad de los Andes, pero muy pronto se hizo actor en la Université Internationale du Théatre y se formó en la Royal Shakespeare Company en Londres.

A finales de la década del sesenta, a su regreso a Colombia, fundó el teatro La Mama, junto a Consuelo Luzardo, Germán Moure, Gustavo García y Paco Barrero, haciendo realidad la idea de Helen Stewart (fundadora en EE.UU.) de fundar en Bogotá una sucursal de La Mama de Nueva York.