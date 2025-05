El presentador vallecaucano Carlos Vargas, de 46 años, uno de los más carismáticos de la televisión colombiana, se ha ganado el cariño de los televidentes principalmente por su trabajo en el programa ‘La Red‘, de ‘Caracol Televisión’, en el que fiel a su estilo narra noticias del mundo del entretenimiento nacional e internacional.

En una reciente entrevista con ‘Pulzo.com’, el presentador habló de cómo es su relación con sus compañeros de trabajo en ‘La Red’, específicamente con Mary Méndez. El vallecaucano dejó claro que siempre procura por aportar a un ambiente de respeto y cordialidad.

De hecho, Carlos Vargas afirmó que no suele hacerle bromas ‘pesadas’ a Mary Méndez fuera de grabación, pues considera que esto se puede prestar para tornar el ambiente laboral incómodo o conflictivo.

“Nosotros nos inspiramos en la vida real para tirarnos tan fuerte, pero nosotros tenemos algo claro, chicos, y es que entre nosotros hay respeto, yo no voy a faltarle el respeto a Mary Méndez en la vida real, porque cuando eso pasa ya no se sabe si hacer bromas sobre eso porque ya herimos a la persona entonces sí hay respeto, yo jamás paso la línea“, dijo a ‘Pulzo.com’.

También contó que sí han habido discusiones en el grupo de presentadores del programa de entretenimiento de ‘Caracol Televisión’, pero que él prefiere evitar ese tipo de situaciones, aunque la mayor parte del tiempo el ambiente es amable.

“Hemos tenido discusiones. Es que nosotros solo nos vemos el día de la grabación y los lunes, en donde hacemos consejo de redacción, entonces no hay tanto cansancio visual. A veces, cuando alguno está intenso porque sí, decimos: ‘Ya, ¿qué es lo que le pasa?, ¿se le subieron anoche?’. Pero no hay conversaciones profundas. Para pelear se necesitan dos y si a mí me buscan, yo dejo que peleen”, indicó.

Carlos Vargas reveló que su última pareja le fue infiel con una mujer

En abril pasado Carlos Vargas reveló que sufrió una infidelidad de su expareja y fue un proceso muy doloroso al enterarse.

Según contó, su expareja siempre le hacía pensar que era un hombre fiel, comprometido y correcto. Sin embargo, tras el fin de la relación, se enteró que no era así.

Todo comenzó cuando el vínculo entre ellos empezó a enfriarse poco a poco, hasta que un día Carlos recibió sus pertenencias en una caja, acompañadas de una carta escrita a mano.

Su ex se la escribió explicándole que debía marcharse por motivos laborales y personales, y le agradecía por el tiempo compartido. Durante un año, Carlos aceptó esa explicación como la razón real de la ruptura.

Sin embargo, el verdadero motivo se lo dijo un amigo del colegio quien, casi por casualidad, le reveló la verdad. A través de fotos y comentarios, descubrió que su ex había estado viviendo una doble vida.

“Él me dice: ‘Mi mujer me está pidiendo que le diga algo a usted, pero a mí me da a jartera por los chismes’ (...) En ese momento pedí pruebas, como buen periodista, y me muestran unas fotos en las que él estaba abrazando a la mujer, que estaba embarazada, durante su baby shower. Pues resulta que, cuando estaba saliendo conmigo, en el camino conoce a una mujer y la deja embarazada”, concluyó Carlos Vargas.