La noticia con la que amaneció este jueves el Festival Vallenato fue la eliminación del reconocido compositor guajiro Franco Argüelles del concurso de la Canción Vallenata Inédita.

El ex compañero de fórmula de Diomedes Díaz que había causado gran expectativa por presentar el paseo ‘Iconos de oro’. Sin embargo, no se presente mientras el jurado hizo los tres llamados correspondientes. Ante esta situación quedó eliminado de la competencia, fue el veredicto que dio el jurado.

Sin embargo, en diálogo con EL HERALDO Franco explicó que la camioneta en la que se desplazaba chocó con un carro de mula y mientras solucionaba la situación se retrasó.

“He aportado un video que está circulando el ya en redes sociales y he venido a explicar lo sucedido para ver si me permiten presentarme porque en realidad estoy muy entusiasmado con participar en este festival en honor a Omar Geles, y bueno ya veremos si los organizadores así me lo permiten, pero de mi parte aquí estoy dando la cara para explicar qué fue por un motivo de fuerza mayor porque me tocó demorarme un buen rato resolviendo el tema del accidente”, le dijo a este medio Argüelles.

Mientras se desarrolla la primera ronda del Concurso de Canción Vallenata Inédita han sido eliminados cuatro concursantes por no presentarse a tiempo.

EL HERALDO consultó a Efraín ‘El Mono’ Quintero, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata quien dijo que las reglas son claras y para respetarlas y que los participantes deben salir con antelación para evitar cualquier imprevisto.