Los Caminos de la Vida’, quedarán inmortalizados y será el himno del 58 Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Omar Antonio Geles Suárez, uno de los compositores más versátiles de la música vallenata y que partió a la eternidad, hace menos de un año.

Es así como Valledupar durante una semana estará llena de alegría, música y folclor, que son cualidades que caracterizan a esta ciudad, que es la ‘Capital Mundial del Vallenato’, género musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no solo por el canto sino por la grandeza de sus composiciones que se han convertido en lírica y poesía.

Para ello, la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata ha preparado una programación de diferentes eventos para homenajear y rendir tributo al Rey Vallenato 1989, Omar Geles.

De esta manera, la lista de concursantes para este año está nutrida superando los inscritos con respecto al año anterior, especialmente entre los grupos de Piloneras en sus distintas categorías, cuya danza tradicional de Valledupar se estaba perdiendo con el paso del tiempo y hace 31 años comenzó su rescate.

Para la categoría de Acordeón Profesional son 71 concursantes; Acordeonera Mayor: 8; Acordeón Aficionado: 79; Acordeón Juvenil: 26; Acordeón Infantil: 38; Acordeonera Menor: 16; Piqueria Mayor: 69 y Piqueria Infantil: 7.

Canción Vallenata Inédita: 259 (Paseos: 180; Merengues, 47; Sones, 19 y Puyas, 13). Piloneras: 243 grupos; Mayores, 156; Juveniles, 53 e Infantiles, 34.

Sobre los concursos y participantes, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araújo, anotó. “Agradecimientos a los concursantes de las distintas categorías por sumarse a esta edición en homenaje al Rey Vallenato Omar Geles, quien a través de las notas del acordeón y sus canciones, contribuyó altamente con el propósito de expandir la música vallenata. Esta tarea de conservación de las raíces del vallenato sigue siendo favorable, porque se ha venido trabajando de manera seria”.

Eventos clave

Este 28 de abril, a partir de las 8:00 a. m., será la primera ronda de concursos en La Pedregosa, con Acordeón infantil, Acordeonera menor y Acordeón juvenil, en los aires de paseo y merengue. Este mismo día se realizará la primera ronda de concursos de aficionado, en el Parque Los Algarrabillos.

El miércoles 30 de abril se llevará a cabo, a la 1:00 p. m., el desfile de piloneras en la categoría mayor, que iniciará en el Colegio Alfonso López, tomará la Avenida Simón Bolívar hacia el norte y finalizará en la glorieta de la Pilonera Mayor. A las 6:00 p. m., se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del 58° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Omar Geles.

La Fundación del Festival Vallenato indicó que se realizará una revista musical con la participación de los artistas invitados: Wilfran Castillo, Fabián Corrales, Miguel Morales, Los Camorales, Daniel Jales, Rafa Pérez y Esmeralda Orozco. Asimismo, se hará una interpretación especial de la canción ‘Los Caminos de la Vida’, presentada como un musical actuado con bailarines, luces y una elaborada escenografía.

“Omar Geles fue una persona que le dedicó su vida al acordeón y que engrandeció de una forma impresionante la música vallenata. Durante una hora y 15 minutos observarán un show con diez canciones de Omar Geles, con invitados especiales como Fabián Corrales, Miguel Morales, Los K Morales, Daniel Geles, Rafa Pérez y Esmeralda Orozco”, anotó Wilfran Castillo.

El 3 de mayo se llevará a cabo la gran final del festival en el Parque de la Leyenda Vallenata, con la premiación de los concursos de canción vallenata inédita y acordeón profesional.

Concursantes expectantes

Entre los concursantes para Acordeón Profesional está Iván Zuleta, de la dinastía Zuleta, quien ha asegurado que merecen tener una corona de esta amplitud.

“La dinastía Zuleta tiene 100 años de historia musical, ‘La gota fría’ es una canción que ha sido escuchada y grabada en todos los países, y yo vengo a rescatar todo este trayecto de mis ancestros para la música vallenata. Voy con la bendición de Dios para demostrar una vez más todo el talento que tenemos y para ello me he preparado desde hace varios meses”, dijo Iván Zuleta, quien es Rey Infantil y Rey Aficionado.

Otro de los talentos encontrados es el de Jhaser Anaya Oviedo, abogado de profesión, pero con gusto y oído para la música vallenata, y este año participará en la categoría de Aficionado. “La música vallenata me la inculcó mi abuelo materno César Augusto Oviedo, por ello he venido siguiendo los pasos de otros referentes musicales en el acordeón. Para este año me propuse prepararme para concursar en el Festival Vallenato. He venido con una preparación constante para hacerle un tributo al maestro Omar Geles”, expresó Jhaser Anaya Oviedo.

Algunas curiosidades festivaleras

Este año, en el registro de inscritos se tiene la procedencia de cinco países como son Estados Unidos, México, Chile, Aruba y Venezuela, así como de 21 departamentos de Colombia. De igual forma, el concursante más longevo es el compositor Julio Cesar Romo Mendoza, nacido hace 77 años en El Piñón, Magdalena. Y la de menor edad es la niña guacharaquera Emelyn Fortich Arrieta, de Arjona, Bolívar, de 8 años de edad.