Dua Lipa regresa a Colombia. Este martes, la superestrella global del pop, ganadora de 3 premios Grammy y 7 premios BRIT, anunció la tan esperada etapa latinoamericana de su gira mundial Radical Optimism Tour, con conciertos en estadios de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México.

La serie de ocho conciertos comienza el viernes 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en el Estadio River Plate, expandiendo su gira global a un impresionante total de 77 fechas en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Reino Unido, Norteamérica y Latinoamérica.

En Colombia se presentará el 28 de noviembre en el Estadio El Campín.

La etapa en Latinoamérica concluirá con dos espectaculares presentaciones consecutivas en Ciudad de México, México, en el Estadio GNP Seguros los días 1 y 2 de diciembre.

Los boletos estarán disponibles a partir de una preventa para fans que comenzará el lunes 7 de abril a las 10 a. m. hora local en todos los mercados.

Las preventas exclusivas para clientes de Visa en mercados seleccionados iniciarán el martes 8 de abril (detalles a continuación). Otras preventas se llevarán a cabo durante la semana antes del inicio de la venta general el jueves 10 de abril en DuaLipa.com.

Los tarjetahabientes de Visa en bancos seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú tendrán acceso a una preventa exclusiva de 2 días para adquirir boletos antes de la venta general, además de experiencias innovadoras de primer nivel. Visa anunciará próximamente promociones, iniciativas y actividades especiales para los fans de Dua Lipa en estos cinco países sudamericanos.

La etapa 2025 de la gira Radical Optimism Tour de Dua Lipa comenzó el mes pasado en Melbourne, Australia, con gran éxito de crítica, presentando una producción completamente nueva con un escenario dinámico y visuales vibrantes.

La gira ha recibido excelentes reseñas, con el Herald Sun calificando el show como “una celebración de éxitos absolutos, con un espectáculo de luces imparable y cambios de vestuario deslumbrantes”, y Rolling Stone Australia otorgándole cuatro estrellas, describiéndolo como “un triunfo”.

Además, la gira ha contado con apariciones sorpresa de artistas invitados como Troye Sivan, Kevin Parker de Tame Impala y Vance Joy. En cada show, Dua ha sorprendido a los fans con versiones especiales de canciones icónicas del país en el que se presenta, como Highway to Hell de AC/DC, Torn de Natalie Imbruglia y Can’t Get You Out Of My Head de Kylie Minogue.

La gira mundial acompaña el lanzamiento del tercer álbum de Dua, Radical Optimism, que alcanzó el #1 en 12 países, incluyendo el Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024 y logró las mayores ventas en la primera semana para una artista femenina del Reino Unido desde 2021.

En Estados Unidos, el álbum debutó en el #1 en el Billboard Top Album Sales Chart y en el #2 en el Billboard 200, marcando la mejor semana de ventas en la carrera de Dua hasta la fecha.

Más allá del lanzamiento del álbum, 2024 fue un año clave para Dua Lipa, con presentaciones principales en el icónico Pyramid Stage de Glastonbury en el Reino Unido y en Austin City Limits en Texas, además de su primer especial en horario estelar, An Evening With Dua Lipa, grabado en vivo en el Royal Albert Hall. En noviembre de 2024, Dua inició la etapa asiática de su gira con fechas en Singapur, Yakarta, Tokio, Seúl y más.

Las fechas de la gira

Viernes, 07 de noviembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

Martes, 11 de noviembre de 2025 – Santiago, Chile – Estadio Nacional

Sábado, 15 de noviembre de 2025 – São Paulo, Brasil – Estadio MorumBIS

Sábado, 22 de noviembre de 2025 – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

Martes, 25 de noviembre de 2025 – Lima, Perú – Estadio San Marcos

Viernes, 28 de noviembre de 2025 – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Lunes, 01 de diciembre de 2025 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Martes, 02 de diciembre de 2025 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros