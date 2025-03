En esta mañana soleada de martes de Carnaval y llena de luto, Tatiana Angulo, Reina del Carnaval de Barranquilla 2025, recibió a todos los que la acompañaran a enterrar a Joselito en su majestuoso palacio ‘La Bacana’ para compartir su experiencia y expectativas del desfile y todo lo que ha sido su mandato.

A las 11 de la mañana, Angulo, con su hermoso vestido negro, diseñado por los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, se dispuso a hablar sobre el impacto que ha causado en ella haber sido escogida como la representante de esta gran fiesta en este 2025.

“Me siento intensamente feliz, pero no puedo negar que también me siento nostálgica. Estoy orgullosa de todo lo que se ha hecho, que se ha logrado con este Carnaval 2025. Pero como buena reina da dolor de que ya el momento haya llegado a su fin. Joselito se va con las cenizas, pero llegan nuevas oportunidades. Estamos preparados, he crecido como persona, me siento feliz. Me voy con el corazón lleno y agradecido con el pueblo barranquillero”, expresó Tatiana.

Tatiana también destacó la importancia que tiene el Rey Momo en el carnaval, y además mencionó que Carnaval S.A.S se esfuerza cada año por hacer de esta fiesta un espacio donde todos se sientan representados y bienvenidos.

“Cada evento se vive de una manera distinta y no podría decir exactamente cuál es mi favorito. Pero estos últimos cuatro días de Carnaval fueron totalmente un éxito. Llenos, mucha gente, mucha convocatoria, turistas visitándonos. Se está demostrando al mundo entero por qué en Barranquilla se baila así. La guacherna fue inolvidable. Tuvimos la presencia de Shakira dos días antes, tuvimos dos conciertos. Nos homenajeó, me invitó. Fui su invitada especial a participar con el himno del Carnaval de Barranquilla. Eso pasará también para la historia. Pero aquí lo más importante es el trabajo, enaltecer el legado bacano de las familias del Carnaval de Barranquilla. Porque gracias a ellos tenemos Carnaval para rato. Ellos pasan este amor, esta tradición de saberes de generación en generación al semillero de nuestra ciudad”.

El desfile de Joselito, uno de los momentos que a varios barranquilleros no les gusta, porque significa el cierre del Carnaval de Barranquilla, está previsto para comenzar a las 4 de la tarde y se espera que sea un espectáculo inolvidable.

“Yo espero ser recordada como la reina bacana, la reina que lo dio y lo entregó todo a pesar de cualquier crítica u obstáculo que le quisieran poner en el camino. Siempre se les dio visibilidad a sus mujeres bacanas, a las reinas populares. Me volví muy allegada a ellas. A mi Rey Momo también es un protagonista, al igual que la reina del Carnaval, mi rey Momo de oro, siempre lo llevaré en mi corazón. Soy muy afortunada y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad con las personas que me puso en el camino alrededor”, contó la soberana.

En ‘La Bacana’, Tatiana demostró cómo va a llorar a su Joselito en la tarde de este martes, todo sus admiradores la verán dar todo en el último día del Carnaval de Barranquilla 2025.