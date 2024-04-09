El actor español Rodolfo Sancho asegura en una entrevista estrenada este martes en HBO Max que 'hay dos víctimas' en el caso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, por el que está acusado su hijo Daniel Sancho, y confía en que 'salga la verdad'.

La grabación, realizada hace aproximadamente un mes, forma parte de un documental, 'El caso Sancho', de cuatro capítulos y el resto se emitirán después de que el juez dicte sentencia, previsiblemente a final de este año.

'Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos', declara Sancho en la primera entrevista en profundidad que concede desde que se conoció el crimen, el 5 de agosto de 2023.

Su reacción inicial entonces fue de 'shock y estupefacción', pero enseguida se puso en marcha para tratar de ayudar a su hijo, con quien habló al día siguiente y le contó que había tenido una pelea que acabó 'de forma trágica'.

'Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia, que se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual', afirma.

Inicialmente Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado ante la Policía, pero después se declaró no culpable ante el juez, aunque sí aceptó el cargo de ocultación del cadáver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

Sobre el descuartizamiento, el actor asegura que es fácil decir 'yo no haría eso sentado en el salón de tu casa con 50 años', pero 'no sabes cómo te sentirías'.

'Luego hablas con los psicólogos y te hacen entender que en un momento de pánico y disociación la razón deja de funcionar', agrega.

Preguntado por los motivos del viaje de Arrieta a Tailandia, dice desconocerlos y sobre si le dio dinero a su hijo expresa dudas: 'No sé a ciencia cierta, al principio creo que cuando le ofreció invertir, algo recibió, no sé si tenían una tarjeta conjunta o algo así'.

Sancho sostiene que su hijo está en una edad 'influenciable' en la que sus ilusiones de negocio le convertían en 'una presa fácil' y que tiene 'esos errores de la edad, la vanidad', al tiempo que reitera sus condolencias a la familia de Arrieta, que ya expresó tras conocer los hechos.

Sancho se muestra calmado y asegura que esa estabilidad le ha ayudado a sobrellevar este proceso.

'Todo es una lección, venimos a aprender', subraya: 'Las cosas llegarán cuando lleguen, pero estar aterrorizado por lo que puede ocurrir... intento no estar atrapado en eso'.

'El animal no piensa, actúa, le acorralas y lucha', concluye.

