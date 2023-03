Urrutia admite que firmó 260 contratos después de que Petro anunció su salida

Al ser interrogada si era verdad que varios de los contratos los había firmado a altas horas de la noche, Urrutia respondió: “Formalmente el sector funciona 24 horas, se puede hacer en cualquier momento del día o de la noche. A veces en el día se pone pesado y es mejor trabajar de noche para que funcione más fluidamente”.

Sobre la permanencia en el cargo a pesar del anuncio de Petro de su salida en alocución presidencial, la medallista olímpica aseguró que había pasado su carta de renuncia con fecha del 13 de marzo, y así se la aceptaron en la jefatura de gabinete.

“Yo renuncio inmediatamente. Presenté carta de renuncia con fecha del día 13 de marzo para terminar el trabajo que venía haciendo. No sé, pero yo no veo la gravedad. Lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas del Ministerio salgan lo mejor posible. Mientras nombraban la otra ministra (Astrid Rodríguez) podría haber un traumatismo en las federaciones deportivas. Yo acordé esa fecha de salida con la doctora Sarabia, que es la jefa de gabinete”, expresó María Isabel Urrutia. “No me habían dicho nada hasta este momento, pero bueno, así es la vida en la política. No me sacaron por corrupción, pueden revisar, tengo mi conciencia tranquila”, agregó.

Sin embargo, este martes en horas de la mañana, Laura Sarabia señaló en su cuenta de Twitter que las declaraciones de Urrutia no son verídicas. "Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido", afirmó.