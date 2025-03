Rompió el silencio. El legendario exboxeador Antonio Cervantes, el primer campeón mundial del país, se quejó de los tres meses que acumula sin recibir un solo peso de la pensión que le corresponde del Gobierno Nacional como gloria del deporte colombiano.

A través de un video en el que aparece con su hijo, José Luis Cervantes, desde la finca del municipio de Turbaco, Bolívar, donde vive de manera estable desde hace varios años, ‘Kid Pambelé’ alzó su voz de protesta y pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que se apersone del asunto y ayude a agilizar el giro de los dineros que se ganó gracias a sus relevantes triunfos dentro del ring.

“Señor Presidente Petro, le habla Antonio Cervantes Reyes, el primer campeón mundial del boxeo colombiano, las glorias del deporte estamos esperando los pagos, ya nos deben tres meses y todavía no han consignado, nosotros estamos debiendo servicios públicos. Doctor Petro, hable con la Ministra del Deporte (Patricia Duque) para que nos consignen a toda la gloria del deporte”, dijo Pambelé en el video.

“Pero el que toma la vocería y habla más fuerte es su hijo José Luis: “Estamos insatisfechos con el maltrato que se nos está dando a la comunidad del deporte. Este es el Gobierno del cambio, doctor Gustavo Petro. Entendemos que toda la responsabilidad no es suya, sino que usted tiene un gabinete y de pronto parte de las personas que tienen ahí, en este caso en el Ministerio del Deporte, no sé qué pasa que nunca mandan el tema a las cuentas y no nos agilizan los pagos a las glorias del deporte, en este caso a mi papá”.

“Ya tenemos tres meses que no mandan el estímulo o la pensión. Emitieron una resolución hace como 10 días donde dijeron que el día 21 estarían haciendo los pagos a las glorias del deporte. Hoy (el lunes) llamamos al área de contabilidad y nos dice que tesorería no ha dado la orden para para pagar, es decir, ni siquiera el viernes les llevarán las cuentas. Nosotros le pedimos el favor encarecidamente que a través de su Ministerio de Deporte hablen con las personas encargadas. No sé qué está pasando doctor, pero el pago se nos está retrasando, ya tenemos tres meses en esto”, agregó José Luis Cervantes

El hijo del ex monarca universal asegura en el video, que se ha popularizado en redes sociales, que a raíz de los retrasos en los pagos están debiendo servicios como agua y energía eléctrica. También afirma que Pambelé no es la única gloria que viene padeciendo la situación y menciona al exlanzador Isidro Herrera, campeón mundial de béisbol aficionado en 1965; el expelotero Orlando ‘el Ñato’ Ramírez, uno de los primeros beisbolistas colombianos en llegar a Grandes Ligas, y el expugilista Alfonso Pérez, medallista olímpico de bronce en Munich-1972.

“Debemos agua, luz y la alimentación. Y hablamos como representantes de muchas de las glorias del deporte, que están enfermos, que son personas mayores de 80 años, que tienen algunas discapacidades y necesitan de esto para mejorar su calidad de vida. Yo voté por usted y este Gobierno del cambio, ayúdenos porque vemos que a las glorias nos están abandonando. Primera que se demora tanto un pago. Nosotros entendemos que hicieron unos empalmes, pero dele prioridad a esto, que son personas de 80 años, ya mi papá tiene 80 años, el señor Isidro también, ‘Ñato’ Ramírez está ciego en Cartagena, el señor Alfonso Pérez tiene una isquemia cerebral. Colabórenos para que esos pagos se reflejen esta semana, no aguantamos más”.

La recién posesionada Ministra de Deporte, Patricia Duque, la cuarta que nombra Petro desde que asumió la presidencia, no se ha manifestado todavía sobre la situación que viven las personas que tanta gloria y orgullo le dieron a la nación.