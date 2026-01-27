La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció este martes en una rueda de prensa que, tras una investigación adelantada por su equipo de trabajo, fueron identificados al menos 779 casos de títulos otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José a funcionarios públicos.

"Esta es una rueda de prensa sobre la Fundación Universitaria San José y sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación ante la negligencia que ellos han demostrado porque al día de hoy, seis meses después de nuestras denuncias, todavía no ha habido poder humano que logre que el Ministerio de Educación intervenga a la Fundación Universitaria San José“, comenzó diciendo la congresista.

Seguidamente, explicó que su equipo de trabajo realizó una investigación “exclusivamente orientada a los funcionarios públicos” y su relación con la Fundación San José, que está en la lupa de la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional por la presunta entrega de títulos irregulares a 24 contratistas del Gobierno.

“En una investigación que realizamos con mi equipo encontramos que hay al menos 779 casos irregulares, todos de contratistas del Estado”, sostuvo Pedraza.

Indicó que la información en la que se sustenta su denuncia fue conseguida vía derecho de petición a “entidades como el Icfes, el SNIES y el Departamento de la Función Pública”.

"Estamos hablando de personas vinculadas al Estado que han tenido algún contacto con la San José que nunca fueron reportados al Sistema Nacional de Información de Educación Superior", aseveró.

Cabe recordar que el caso que destapó este escándalo fue el protagonizado por Juliana Guerrero, el año pasado. La Fundación San José terminó anulándole el título universitario porque no se evidenció participación en actividades académicas.