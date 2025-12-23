La Registraduría informó este martes en un comunicado que revisa más de 28,5 millones de firmas para las elecciones presidenciales del año entrante.

Precisó la entidad en este sentido que de los 91 comités que se registraron, 22 presentaron las firmas de apoyo ante la Registraduría, que tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la verificación de las rúbricas.

En total son 28.582.935 firmas de apoyo para respaldar la inscripción de candidaturas.

Al respecto, el registrador Hernán Penagos explicó cuáles son los mecanismos con los que cuenta la entidad para llevar a cabo este proceso: “Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”.

Así mismo, dio a conocer que el número de firmas que debe revisar la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026 aumentó en un 179,71% frente a los apoyos recibidos para las elecciones presidenciales de 2022 (10.218.660).

Finalmente, la Registraduría deberá expedir la certificación del cumplimiento o no del número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas.

Luego de esto, el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.

