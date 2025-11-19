Sin consultas internas u otro proceso para elección de candidato, la coalición Fuerza de las Regiones ya tiene un aspirante único: Aníbal Gaviria.

Lo que comenzó como un proyecto de cuatro opciones se decantó con las salidas de Héctor Olimpo, ex gobernador de Sucre; Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del Meta y Juan Carlos Cárdenas, ex alcalde de Bucaramanga. Estos dos últimos decidieron dar un paso al costado en la tarde de este mismo miércoles 19 de noviembre.

Durante un programa en vivo de Noticias RCN, Cárdenas anunció su decisión asegurando que, como lo manifestó Zuluaga, apoyará a Aníbal Gaviria en este proyecto. Manifestó que más allá de las elecciones, esta coalición tenía causas de “descentralización del Estado y de autonomía regional (...) Lo dijimos desde que empezamos este proceso: vamos a decrile a los colombianos que la palabra en política es sagrada, es un hecho muy difícil de encontrar en política(...)”.

Añadió que “Juan Guillermo acaba de tomar una decisión muy valiente y respetuosa, yo quiero decirles que nosotros hemos venido trabajando desde tiempo atrás, dijimos que era con encuestas que era cómo los colombianos participaban democráticamente, las encuestas que hemos hecho internamente marcan una tendencia y es que Aníbal Gaviria es quien lidera este proceso, a esto no hay que darle vueltas, rápidamente tenemos que avanzar(...) como lo dijo Juan Guillermo vamos a apoyar este proceso de unidad y de consensos y Aníbal Gaviria nos representará en ese siguiente paso: ganar en las consultas de marzo”.