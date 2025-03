La directora interina para la gestión de amenazas epidémicas y pandémicas de la OMS, Maria Van Kerkhove destacó que se preocupa que las personas haya olvidado el cuidado que tuvieron que tener en pandemia y no estén preparados para futuras.

Ya hace cinco años que el COVID-19 paralizó al mundo, y la experta de la Organización Mundial de la Salud, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, alerta contra una “amnesia colectiva”.

“Mucha gente quiere olvidar lo que pasó, hay una voluntad de fingir que no sucedió, pero el virus sigue con nosotros, circulando y evolucionando. Hacer como si no hubiera pasado nada es una falta de respeto para los que fallecieron, probablemente unos veinte millones de personas”, dijo.

En ese momento durante la plena pandemia llegó a haber más de 20 millones de nuevos contagios y 100.000 muertes por semana.

Y aunque está consciente que ahora no hay tantos casos, porque actualmente los positivos semanales son unos 20.000 y los fallecimientos están por debajo de 600, sostiene que hay que tener cuidado.

“Sin embargo, sólo tenemos datos reportados desde 30 países y ello no significa que no haya fallecidos en otros lugares”, señaló. Además, apunta a que no se deben olvidar los aciertos y los errores que se cometieron durante la pandemia para sacar lecciones.

Hace un llamado al cuidado. “Definitivamente habrá una próxima vez y será durante nuestras vidas, el mundo aprendió que los patógenos no respetan fronteras y que es del interés de todos trabajar juntos”.