A la URI de Paloquemao asistió por más de tres horas Faider Montenegro en compañía de la esposa de Luis Alfredo Mesa, quienes fueron los comerciantes agredidos por un grupo de taxistas en Bogotá.

Montenegro sostuvo que decidió poner el denuncio para desvirtuar a los taxistas que señalan que ellos eran unos ladrones.

'Decidimos venir para demostrar que nosotros no íbamos a robar a nadie por que no tenemos necesidad de atracar ni asaltar a nadie', dijo Montenegro. Precisó que la golpiza se originó no por 500 pesos sino porque no dejó que se le llevaran el computador.

Recordó que por la golpiza le dieron doce días de incapacidad y quince a Luis Alfredo Mesa, quien fue el comerciante que se llevó la peor parte.

El Director de la Policía Nacional aseguró que si no se entregan de inmediato los demás taxistas involucrados en la golpiza a dos pasajeros serán capturados muy pronto.

El general Óscar Naranjo se mostró preocupado por la intolerancia en las calles de Bogotá, donde en cada fin de semana la policía atiende seis mil riñas callejeras en promedio.

También aseguró que la Policía garantizará el orden para evitar que ningún grupo se tome la justicia por su cuenta.