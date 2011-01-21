Archivo El Heraldo

Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos acaba de vincular mediante indagatoria a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS; a la investigación por el plagio de la ex senadora Piedad Córdoba ocurrido el 21 de mayo de 1999 en Medellín.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la ex parlamentaria fue llevada a un campamento de las autodefensas donde se encontraba Castaño Gil, quien le entregó un comunicado dirigido al Gobierno de ese entonces, en el que reclamaba un eventual ingreso a los procesos de paz., informó Caracol Radio.

Narváez fue mencionado en versión libre por Iván Laverde Zapata, alias El 'Iguano', quien dijo que el ex funcionario le llevó al extinto jefe de las autodefensas grabaciones en las que Córdoba hablaba con el entonces detenido jefe del ELN Francisco Galán, razón por la que habría sido secuestrada.