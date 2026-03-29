Un ataque armado dejó seis fallecidos y dos heridos cuando desconocidos ingresaron en un billar y dispararon contra varios de los presentes en la provincia de Los Ríos, una de las cuatro donde rige el toque de queda nocturno desde el pasado 15 de marzo, y cuya última jornada comenzará la noche de este domingo.

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El hecho ocurrió anoche en la localidad de La Fortuna, en Quinsaloma, y las víctimas eran clientes del local y no registraban antecedentes penales, informó este domingo el portal Primicias.

Según las indagaciones -indicó- el atentado estaba dirigido al dueño del establecimiento, quien no se encontraba en el sitio.

Al notar la ausencia de su objetivo, los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.

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Los cuerpos terminaron en el piso del local y fueron levantados posteriormente por personal de medicina legal, apuntó.

Personal policial levantó 77 casquillos de bala, evidencia de la violencia con la que se perpetró el ataque.

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Además de los fallecidos, dos personas resultaron heridas, quienes se recuperan en una casa de salud de la localidad, finalizó.

Además de Los Ríos, el toque de queda nocturno -cuya última jornada iniciará a las 23:00 hora local de este domingo (04:00 GMT del lunes) y terminará seis horas después-, rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.