En Maryland una mujer contrató a un grupo de trabajadores latinos para reparar el techo de su vivienda, pero cuando la obra estaba por terminar, las autoridades migratorias aparecieron en el lugar.

China anuncia investigaciones contra las “barreras comerciales” en represalia contra Estados Unidos

Trump extiende hasta el 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

Juez mantiene los cargos contra Maduro pero cuestiona las sanciones que limitan su defensa

Según los testimonios conocidos, fue la propia propietaria quien alertó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que terminó con la detención de seis ciudadanos guatemaltecos que no contaban con estatus migratorio regular.

Los trabajadores, conocidos como “roofers”, habían llegado desde otra ciudad para adelantar la reparación. Durante varios días estuvieron realizando labores en la vivienda sin imaginar lo que ocurriría después.

Redes sociales Trabajadores guatemaltecos fueron detenidos por ICE

Este hecho se hizo viral en redes sociales porque cuando el proyecto estaba prácticamente finalizado, agentes federales se presentaron en el lugar y llevaron a cabo el procedimiento.

Los cibernautas indicaron que la mujer hizo esto para no pagarle a los trabajadores que hicieron su trabajo prácticamente completo.

¡LA MUJER DE CAMBRIDGE QUE CONTRATÓ A ILEGALES PARA EL TECHO Y LUEGO LLAMÓ A ICE PARA QUE LOS ARRESTARAN! 🇺🇸



Una señora en Maryland contrató a una empresa de techos que sabía que usaba mano de obra ilegal guatemalteca. Esperó a que terminaran todo el trabajo… y entonces llamó a… pic.twitter.com/BpvUUrzBMo — Entre Lineas ✒️ 📘 (@EntreLineaHQ) March 26, 2026

Uno de los presentes, Bryan Polanco, quien cuenta con residencia legal, aseguró que la llamada a las autoridades habría sido realizada por la dueña de la casa.

De acuerdo con su versión, la mujer incluso habría advertido que repetiría la acción si otros trabajadores regresaban a terminar la obra.

Redes sociales Mujer llamó a los agentes ICE para no pagarle el trabajo a unos obreros guatemaltecos

Familiares de los detenidos expresaron angustia por lo ocurrido, especialmente por el impacto que tiene en sus hogares.

Además, en la redes sociales muchos usuarios cuestionaron la decisión de la propietaria, señalando que hay que ser solidario con el migrante trabajador.

Por ahora, no se han pronunciado las autoridades sobre este caso en específico.