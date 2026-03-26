La decisión de un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, que declaró culpables a YouTube y Meta tras una demanda por adicción de redes sociales, ya tiene respuesta por parte las organizaciones de tecnología.

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Hay que recordar que ambas empresas fueron condenadas a pagar una indemnización de 3 millones de dólares y otros posibles daños. Estos gigantes de las redes sociales afirmaron no estar de acuerdo con el fallo.

La sentencia señala que Meta es responsable del 70 % de dicho coste y YouTube del resto. La demanda fue interpuesta por una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ante todo esto, un portavoz de Meta dijo que la empresa evaluará sus opciones. “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”, señaló.

Lo mismo manifestó Google, empresa dueña de YouTube: “No estamos de acuerdo con el veredicto y planeamos apelar... Este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada esta misma semana por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE. UU.