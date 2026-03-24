El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que se ofrece a mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

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“Sujeto a la conformidad de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes para un arreglo integral del conflicto en curso”, declaró Sharif este martes en un mensaje en la red X.

El primer ministro etiquetó en su mensaje las cuentas de Donald Trump, del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Trump compartió esa publicación sin agregar ningún comentario.

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Fuentes gubernamentales pakistaníes confirmaron este martes a EFE que Islamabad también se ha ofrecido como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la buena relación que mantiene con Trump.

El primer ministro pakistaní ha elogiado repetidamente a Trump y lo nominó el año pasado al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto entre Pakistán y la India.

El lunes, en un aparente gesto de desescalada, Trump anunció que mantiene negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenó frenar durante cinco días los ataques a la infraestructura energética de la República Islámica para dar espacio al diálogo.

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Aunque Irán ha negado la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de “países amigos” sobre la petición estadounidense de negociar.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

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En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.