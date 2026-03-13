Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

Miles de personas marchaban por el centro de Teherán cuando se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, a lo que los manifestantes reaccionaron al grito de “Alá es grande”, según se pudo observar en vídeos compartidos por medios iraníes.

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron de que iba a atacar infraestructura militar en dos zonas de la capital iraní, incluida el área de Maniriyeh, cercana a la Universidad de Teherán, donde se realizaba la marcha, y pidieron a los civiles que evacuaran la zona.

A pesar del aviso, los manifestantes se echaron a las calles para celebrar el llamado ‘Día de Al Quds’ (Jerusalén) establecido en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel y que se conmemora cada año el último viernes del mes sagrado de Ramadán.

Entre los que marchaban se encontraban Lariyani, quien se hallaba entre el público a pesar de que Israel ha matado a numerosos altos cargos en la guerra, entre ellos el líder supremo Alí Jameneí.

“Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido. Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo”, dijo a medios locales.

“Los ataques del régimen sionista contra la ruta de la marcha demuestran su desesperación”, añadió.

También se vio en las calles de Teherán al comandante en jefe de la Policía, Ahmad Reza Radan y al jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami.

Las marchas se realizaron en docenas de ciudades más después de que ayer el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamase a la población a participar en las manifestaciones en el que fue su primer mensaje a la nación tras suceder a su padre, Alí Jameneí.

Esta mañana se produjo otro ataque en la capital y por la noche hubo ataques israelíes y estadounidenses en al menos 11 ciudades iraníes, entre ellas Isfahán y Arak en el centro del país, Qom y Karaj, en el norte, Tabriz en el noroeste, y Ahvaz y Dezful en el oeste.

Este viernes, al final del día, se cumplen dos semanas del inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido bombardeado a diario desde entonces y que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el l jueves 5 y se situó en 1.230.