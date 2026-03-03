El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El medio libanés informó de “fuertes ataques aéreos” sobre los suburbios sureños, minutos después de que el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee, urgiera a los residentes en varias áreas del sur de Beirut a evacuar la zona por encontrarse “cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá”.

El Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos desatado por el ataque de Washington y el Estado judío contra Irán el pasado sábado.

Los ataques, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, se han cobrado la vida de al menos 742 civiles según las últimas cifras de la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington.

El grupo chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hezbolá. Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.

En respuesta al reciente ataque de Israel en Beirut, el grupo chií libanés Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

En su página web oficial, Hezbolá indicó que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David, en respuesta a la “agresión criminal israelí que ha atacado decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut”.

Según el comunicado, el ataque tuvo lugar el martes a las 5.00 hora local (3.00 GMT) con un escuadrón de drones en respuesta a los ataques israelíes que han provocado la “muerte de decenas de hombres, mujeres y niños, decenas más de heridos, y la destrucción de edificios e infraestructura civil”, dice Hezbolá.

El mensaje subrayó el compromiso de Hezbolá con la defensa de su territorio y de su pueblo, “ante las agresiones y crímenes del enemigo israelí”. Indicó que su respuesta se dirigió contra objetivos militares, “a diferencia de los ataques del enemigo contra civiles”.