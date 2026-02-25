Una mujer en Reino Unido dio a luz a su primer hijo tras recibir un trasplante de útero de una donante fallecida. Se trata del primer caso de este tipo de nacimientos en Inglaterra y el tercero de Europa, según medios internacionales.

Grace Bell, la mujer que recibió el útero, nació con el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), un mal que afecta aproximadamente a una de cada 5.000 mujeres.

Las mujeres con esta enfermedad tienen el útero subdesarrollado o ausente. En el caso de Grace Bell, el órgano nunca estuvo en su cuerpo, por lo que necesitaba de una donación para quedar en embarazo.

Decidida a convertirse en madre, Bell -de más de 30 años- se sometió en 2024 a una cirugía para recibir el útero donado por otra mujer que había fallecido recientemente.

Tras superar exitosamente la operación, inció un tratamiento de fertilidad que dio sus frutos en el primer trimestre de 2025, cuando resultó embarazada.

El bebé, llamado Hugo, nació en el hospital Queen Charlotte’s and Chelsea de Londres en diciembre de 2025, pesando poco más de tres kilogramos.

El centro médico recogió en su página web las palabras de agradecimiento de Grace Bell con la mujer donante y sus padres, quienes no dudaron en dar varios órganos para bridar esperanza a cuatro pacientes.

“Su amabilidad y generosidad hacia una completa desconocida es la razón por la que he podido cumplir mi sueño: ser madre”, destacó la mujer.

Confesó además que todos los días piensa en la donante con un sentimiento de gratitud infinita. “Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increible don y el milagro que lo trajo al mundo. Una parte de ella vivirá para siempre”, sostuvo.

Por su parte, los padres de la donante dijeron: “Perder a nuestra hija ha destrozado nuestro mundo de maneras que apenas podemos expresar con palabras. El dolor es abrumador y el dolor de su ausencia es algo que llevaremos para siempre.

Sin embargo, incluso en este dolor inimaginable, hemos encontrado un pequeño consuelo al saber que su acto final, su elección, fue de pura generosidad. A través de la donación de órganos, ha dado a otras familias el preciado regalo del tiempo, la esperanza, la sanación y ahora la vida".