Por:  Agencia EFE

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en dicho estado de EE. UU. que este miércoles dejó cuatro muertos, además de asegurar que los “comunistas rendirán cuentas”.

“He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”, avisó Uthmeier en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió horas después de trascender que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de EE. UU. porque, según el Ministerio del Interior (Minint), no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial.

