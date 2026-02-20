La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

La Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto ayer del exduque de York, informó hoy de que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de que fuera desalojado por el rey.

Andrés, cuyo hermano le ha despojado de todos los títulos nobiliarios y honores, fue detenido ayer durante varias horas mientras las fuerzas del orden investigan una denuncia contenida en los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000.

Esta pesquisa está a cargo de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, donde está Royal Lodge, la gran residencia por la que Andrés apenas pagaba renta.

El hermano del rey se convirtió ayer en el primer miembro de la realeza en la historia moderna en ser arrestado.

Estuvo retenido en una comisaría de Norfolk durante un periodo de once horas antes de ser liberado mientras continúa la investigación.

A la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, en un vehículo todo terreno, fue fotografiado reclinado, con aspecto de gran cansancio, en la parte trasera del coche.

El expríncipe, arrestado el día que cumplió 66 años, fue llevado después a la casa de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente.

La Policía de Thames Valley había indicado esta semana que estaba revisando las acusaciones contenidas en unos correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que al parecer mostrarían que Andrés compartió informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur con el financiero pederasta.

Andrés ha negado cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.

Según los medios británicos, el rey no fue informado antes del arresto ayer por la mañana, pero al parecer el Ministro del Interior fue alertado antes de que Andrés fuera detenido en Norfolk.

El rey continuó con sus funciones tras el arresto de Andrés y asistió a un evento en el centro de Londres sobre la Semana de la Moda.

Varias fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

En concreto, investigan aterrizajes y despegues del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del país, a fin de establecer si utilizó vuelos para trasladar chicas menores de edad con fines de explotación sexual.