El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y premio nobel de la paz 2025 María Corina Machado, recibirá la “libertad plena” tras aprobarse la histórica ley de amnistía en Venezuela, informó este jueves su hijo, Ramón Guanipa, quien aclaró que esperan “una notificación escrita” al respecto.

“Informo que se nos comunicó la liberación plena Juan Pablo Guanipa, pero estamos a la espera de que le quiten el grillete electrónico”, dijo Ramón Guanipa en un mensaje en X.

Sin pronunciarse directamente sobre la amnistía planteada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para un reencuentro entre los venezolanos, el hijo del dirigente político recordó unas palabras de su padre: “la reconciliación solo se puede dar con la verdad por delante”.

“Y no puede haber reconciliación sin la libertad de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados”, añadió.

Juan Pablo Guanipa fue liberado hace casi dos semanas en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado en enero pasado por el Gobierno, pero horas después de salir de prisión fue detenido nuevamente y enviado a arresto domiciliario.

El opositor salió directo de la cárcel a encabezar una caravana por la libertad de los presos políticos y de Venezuela. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, indicó luego que la detención de Guanipa se debió a que estaba tratando “de generar violencia” en el país y de “hacer un show”.

El Parlamento venezolano aprobó este jueves una histórica ley de amnistía para presos políticos detenidos durante períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Esta ley de amnistía se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones.