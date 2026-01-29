El ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó este miércoles que quienes “hacen campaña” por los que consideró “supuestos presos políticos” en Venezuela no nombren al presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por EE. UU. en Caracas y trasladado a ese país para ser juzgado por presuntamente cometer varios delitos.

“Quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Lo aplauden. ¿Por qué no piden (por su liberación)? Él (Maduro) es un preso político. Es la hipocresía”, reclamó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el considerado número dos del chavismo reiteró que las excarcelaciones de las últimas semanas en Venezuela responden a un plan de convivencia presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro.

Más temprano, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó veinte nuevas excarcelaciones, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones, anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

Ese día, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un “número importante de personas”, sin precisar la cantidad, identidades ni las condiciones de estas medidas, por lo que varias ONG y familiares de presos políticos reclaman una lista que permita conocer quiénes son los beneficiados.

Cabello aseguró el pasado lunes que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre”, sin precisar la fecha, y negó la existencia de presos políticos en el país.