El papa León XIV lamentó este domingo los “continuos ataques” en Ucrania, los cuales exponen a la población a las inclemencias del invierno, y advirtió de que la prolongación de las hostilidades “amplía la fractura entre los pueblos” y aleja la posibilidad de una “paz justa y duradera”

“También en estos días, Ucrania está siendo objeto de continuos ataques que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno. Sigo con dolor lo que está sucediendo. Estoy cerca y rezo por quienes sufren”, dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.

Y añadió que “la prolongación de las hostilidades, con consecuencias cada vez más graves sobre los civiles, amplía la fractura entre los pueblos y aleja una paz justa y duradera”, por lo que instó a intensificar “aún más” los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Durante su intervención, León XIV saludó a un grupo de jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes agradeció su compromiso con la paz y destacó que su labor ayuda a los adultos a ver el mundo “desde otra perspectiva, la de la colaboración entre personas y pueblos diferentes”.

“Sean activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes. Nunca sean violentos, ni con palabras ni con gestos, nunca”, subrayó el pontífice, quien insistió en que “el mal se vence solo con el bien”.

Finalmente, el papa pidió rezar por la paz en Ucrania y Medio Oriente, así como “en cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos”.

“La paz se construye en el respeto de los pueblos”, concluyó.