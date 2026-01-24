Cerca de 14 estados de Estados Unidos se han declarado en emergencia ante la llegada de una tormenta invernal que se proyecta tendrá bajas temperaturas históricas.

Ante la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está listo para hacer frente a la poderosa tormenta invernal, que golpeará todo el fin de semana en gran parte del país.

Los expertos señalan que se podrían registrar temperaturas muy bajas con récords históricos, por lo que el país norteamericano se encuentra en alerta, incluso han cancelado 14 vuelos en el aeropuerto de San Juan debido a la tormenta.

“Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azotarán gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales. FEMA está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!”, dijo el mandatario.

“Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los ‘insurrectos ambientales’ explicar qué pasó con el calentamiento global?“, añadió el mandatario estadounidense.

Cabe recordar que ante el panorama, los estados en emergencia ya emitieron medidas especiales para proteger a las poblaciones de las emergencias que podrían registrarse.

En ese sentido, cerca de 230 millones de personas se verán expuestas a los efectos del fuerte frío, que se formó en las Montañas Rocosas y avanza por el sur y el medio oeste del país.

Se prevé que la tormenta invernal alcance la costa este entre este sábado y el domingo.