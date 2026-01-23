Un emotivo momento quedó registrado durante la misa realizada el domingo 18 de enero en la ciudad de Tubarão, en el estado de Santa Catarina (Brasil). Durante la transmisión de la ceremonia, las cámaras captaron el instante en que un adulto mayor se acercó al sacerdote en busca de consuelo, al parecer, por el reciente fallecimiento de su nieto.

El episodio ocurrió justo cuando el padre Carlos Henrique se preparaba para dar inicio al sacramento de la comunión. De repente, el hombre se levantó y subió hasta el altar, en medio de los fieles, para abrazar al sacerdote mientras rompía en llanto.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de la parroquia, superando las 71 mil vistas.

El religioso relató que conocía al hombre desde hace más de 10 años y que este participaba activamente como ministro de la comunión en la iglesia. Inicialmente pensó que el hombre se había sentido mal físicamente, luego conoció que su reacción fue ocasionada por enterarse sobre el fallecimiento de su nieto de 20 años.

“Se enteró y entró angustiado, llorando y lamentándose a gritos, como se puede ver en el video. Como ya era casi la hora de la comunión, dejé la hostia y fui a consolarlo. No sabía nada de la muerte de su nieto”, dijo el sacerdote en diálogo con ‘G1’.

“Solo después de terminar la comunión y acudir a él, me enteré de la muerte de su nieto. Estaba desesperado y buscaba ayuda. No sé cómo le dieron la noticia, solo sé que fue muy difícil para él”, añadió.

La escena conmovió a otros asistentes, quienes rodearon al hombre para ofrecerle agua y palabras de aliento.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron al video enviando mensajes de solidaridad y condolencias ante lo que muchos describieron como un acto espontáneo de búsqueda de consuelo.