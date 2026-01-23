“Éramos muchos extranjeros, secuestrados prácticamente porque estábamos aislados de todo, no había comunicación”, así describe su detención en Venezuela el panameño Olmedo Javier Núñez, quien este viernes llegó a Panamá tras permanecer detenido en el país suramericano desde junio pasado por un presunto espionaje.

Leer también: Fiscalía de Venezuela asegura que cerca de 120 personas murieron en medio de los ataques de Estados Unidos

“Nos mantuvieron prisioneros en una cárcel de máxima seguridad, no teníamos contacto alguno con lo que era el exterior, solamente cuando ellos disponían de mi necesidad”, declaró Núñez, visiblemente conmocionado, tras descender del avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña.

En todo el tiempo que estuvo detenido la “única persona” a la que pudo ver fue “a la cónsul” panameña en Venezuela, “y lo demás fueron solamente dos llamadas”, relató Núñez, tripulante de un barco de bandera panameña que fue interceptado en junio pasado en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con la información oficial.

“Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave”, detalló a inicios de este mes de enero la Cancillería panameña.

La tripulación se componía de nueve personas: dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

Los detenidos “siempre tratábamos de darnos apoyo. Dentro de lo que había intentábamos darnos el apoyo moral porque éramos muchos extranjeros secuestrados prácticamente”, relató.

“Ellos nos coaccionaban de muchas maneras para mantenernos lo más aislados que pudieran para que no se diera la comunicación al exterior de quiénes estábamos, de dónde éramos, pero siempre tratando de ver cómo entre nosotros mismos nos apoyábamos mucho”, agregó.

Impactado con su liberación

Con voz entrecortada, Núñez confesó que se sintió impactado cuando le informaron que finalmente sería liberado.

“No la veía venir (la liberación), porque las cosas no pintaban bien para nosotros (...) a uno solamente lo llaman y lo sacan, le cortan todo lo que es barba y cabello y uno se sorprende porque no sabe si va a salir o no”, expresó.

Importante: El chavismo honra en una vigilia en Caracas a los muertos durante los ataques de EE. UU.

Núñez hizo votos por que los que aún están detenidos en Venezuela sean liberados pronto y regresen a sus familias. “Por lo menos que se logre la liberación de todos ellos porque todavía quedan muchos, y evitar que esto vuelva a pasar (...) pienso que también, como yo, ellos deben estar libres y no ser víctimas de maltrato como lo hicieron”, afirmó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que Núñez fue liberado y le dio la bienvenida “a su patria” en un mensaje en la red X.

El despacho de Exteriores panameño citó el pasado 16 de enero declaraciones de Alfredo Romero, portavoz de la organización Foro Penal, que da seguimiento a los detenidos en Venezuela, según las cuales “el panameño Javier Olmedo Núñez estaba en la lista de excarcelados este miércoles (14 de enero) en la noche, pero por razones que no comprendemos no fue liberado”.

El caso de Núñez fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la información oficial panameña.

El Gobierno venezolano ha iniciado un proceso de excarcelación de cientos de detenidos, muy criticado por las fuerzas opositoras y ONG internacionales por su lentitud y porque se están imponiendo cautelares a los liberados.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.