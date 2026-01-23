En una plaza de Caracas, Yrma Gómez mantuvo en sus manos una vela encendida en honor a su amigo César Augusto Palma, un sargento segundo que, dijo, falleció durante los ataques estadounidenses en suelo venezolano el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Le puede interesar: Ecuador pide información a EE. UU. por presunto arresto de menor ecuatoriano de cinco años

Ella, de 56 años y afín al chavismo, era una de las decenas de personas que se concentraron en la plaza Bolívar para participar en una vigilia en homenaje a los más de cien muertos que, según las autoridades, dejaron los ataques, entre ellos, 47 militares venezolanos, como Palma, a quien Gómez considera “un héroe del siglo XXI”.

La mujer dijo a EFE que Palma se encontraba en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, donde, aseguró, estaba “prestando servicio” como “uno de los primeros anillos (de seguridad) del presidente”.

Vea aquí: Rusia advierte que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá paz en Ucrania

“Él decía que el día que él muriera, él iba a morir con las botas puestas, y de verdad murió con las botas puestas. Lo vamos a recordar para siempre, porque ahora no es el hijo de la señora Ramona Palma, sino el hijo de toda Venezuela y del mundo”, expresó.

La Fiscalía General señaló este jueves que entre “100 y 120 venezolanos” murieron en los ataques.

“Eso que hizo el presidente (Donald) Trump fue algo horrible, acostumbrado él a entrar en otros países a aterrizar al pueblo, y sí, Venezuela fue aterrorizada, nos asustamos muchísimo”, admitió Gómez.

Lea también: Avanza en Venezuela reforma de ley para atraer inversión extranjera en el sector petrolero

Entretanto, aún reflexiona sobre “qué palabras exactas escribir” en una carta que quiere redactar con la esperanza de que le llegue a Maduro y a Flores, detenidos en Nueva York, a través de una campaña lanzada por el chavismo el pasado fin de semana para recoger misivas dirigidas a la pareja presidencial.

Por su parte, Jesús Bolívar, otro de los asistentes, aseguró a EFE que fue “uno de los primeros” que redactó la carta, en la que expresa a Maduro su “lealtad absoluta” y la disposición a “dar la vida si es necesario” para defender a su nación.

A Flores —conocida en el país como “primera combatiente” antes que primera dama”—, Bolívar la describe como un “ejemplo de gallardía” y le desea “mucha fuerza” en “estos momentos difíciles”.

Le sugerimos: Excarcelación de presos políticos, el “gesto” de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro

Bolívar, coordinador nacional del movimiento Juventud Expresión de Conciencia, espera que la suya y el resto de las cartas lleguen a manos de ambos a través de una vía diplomática, lo que confía se concrete con una eventual reapertura de embajadas de ambos países y la reanudación de sus relaciones, rotas en 2019.

El hombre, que también oró por quienes “dieron la vida por defender la patria”, está seguro de que Maduro y Flores “estarán de vuelta”.

El chavismo ha convocado a distintas marchas para pedir por la liberación del gobernante y su esposa, la última de ella este jueves, cuando cientos de trabajadores del sistema de salud marcharon hasta la ONU en Caracas para pedir que ese organismo medie a favor de la pareja de dirigentes.