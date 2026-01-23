Tras su captura en Caracas el pasado sábado 3 de enero y su posterior traslado a Estados Unidos, Nicolás Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York. El penal, ha sido descrito como una verdadera “tortura” por el exnarcotraficante Carlos Lehder Rivas, quien relató su experiencia en el sistema carcelario estadounidense y advirtió sobre el aislamiento extremo que enfrentaría el exmandatario venezolano.

Lea más: Hijos de Maduro y Cilia Flores solicitan a la ONU la liberación inmediata de ambos

Expertos en el sistema carcelario estadounidense y testimonios de antiguos reclusos han alertado sobre lo que podría significar para Maduro su estancia en ese centro. En particular, las duras vivencias de Carlos Lehder Rivas, exnarcotraficante encausado y encarcelado en EE. UU. por décadas, ofrecen una perspectiva sombría sobre lo que podría enfrentar Nicolás Maduro.

Maduro, acusado formalmente en Nueva York por cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, está recluido en una zona de la prisión conocida entre los internos como ‘el hoyo’. Allí, los espacios son reducidos —aproximadamente cinco metros cuadrados por celda— y el aislamiento es casi absoluto

Lehder quien pasó más de 30 años en la cárcel, ha comparado su propia experiencia en ese tipo de espacios con estar encerrado en un “cuarto hermético”, describiendo la sensación de que al preso se le arrebatan incluso su sentido de pertenencia, que le quitan “la nacionalidad, la identidad y la existencia”.

Redes sociales: X

En una entrevista en el programa ‘Los Informantes’, Carlos Lehder destacó que en ese régimen no hay contacto humano significativo. “Visitas conyugales, cero, absolutamente no. Es más, no hay visitas sino por televisión. No se permiten visitas personales. Nunca vas a estar con ningún preso, no hay contacto humano de ninguna índole”.

Ver más: Estamos preocupados por la violencia, cultivo y tráfico de drogas en Colombia: Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Por otro lado, organizaciones y medios internacionales han señalado que el centro de detención en Brooklyn enfrenta problemas severos, con instalaciones que algunos califican de “infierno en la tierra”.

Entre los señalamientos están:

Celdas frías, incluso cuando en exteriores las temperaturas caen por debajo de cero.

Falta de higiene y presencia de insectos en los alimentos.

Trato agreseivo de algunos guardias y un clima de inseguridad dentro de los corredores del penal.

En base a sus experiencias propias tras décadas en prisión sin exposición al exterior, Lehder comparó ese tipo de encierro con lo que sufriría un animal: “si uno encierra un perro en un cuarto por varios años sin salir, posiblemente llega un día y está seco”.

También, mientras enfrenta la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua —que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York podría solicitar para Maduro—, Carlos ha compartido su fórmula para conservar la estabilidad mental en aislamiento: la lectura constante.

Lea también: ONU pide investigación independiente por muertes de migrantes bajo custodia en Estados Unidos

Según él, sumergirse en biografías y relatos de figuras históricas fue su vía para “estar fuera de la celda” emocionalmente durante los 34 años que pasó encarcelado antes de ser liberado y deportado. “Un libro me permitía estar fuera”, dijo el exnarco al recordar su tiempo entre rejas.

Finalmente, hasta ahora, hay pocos detalles confirmados sobre cómo avanza el caso de Maduro desde su reclusión en el país estadounidense.