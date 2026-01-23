Un grave caso de presunto maltrato infantil ha generado conmoción en Nueva York, luego de que las autoridades acusaran a una mujer de mantener a sus hijos gemelos en condiciones de aislamiento durante casi nueve años dentro de su vivienda.

La Fiscalía del Distrito del Bronx informó que la señalada, identificada como Lissette Soto Domenech, de 64 años, enfrenta múltiples cargos relacionados con agresión, negligencia extrema y puesta en riesgo del bienestar de menores.

De acuerdo con el fiscal Darcel D. Clark, la mujer habría privado a sus hijos de aspectos fundamentales para su crecimiento, como una alimentación adecuada, acceso a educación, atención médica y contacto social.

Las autoridades calificaron los hechos como una forma alarmante de abuso infantil y aseguraron que se trabaja para garantizar la recuperación física y emocional de los adolescentes.

Las investigaciones indican que, desde noviembre de 2016, la acusada dejó de llevar a los niños a controles médicos. Posteriormente, en 2017, habría presentado documentos falsos ante el Departamento de Educación de Nueva York, afirmando que impartía educación en casa.

Según la Fiscalía, esta estrategia le habría permitido ocultar durante años la verdadera situación en la que vivían los menores.

El caso salió a la luz tras varias alertas anónimas. En octubre de 2025, un funcionario de protección infantil visitó la vivienda y solicitó apoyo de emergencia, lo que permitió el ingreso de las autoridades.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron a los adolescentes en un estado crítico de desnutrición y con un desarrollo físico muy por debajo de lo esperado para su edad.

Lo que encontraron fue devastador pues únicamente habían productos destinados a bebés, como cereales infantiles, teteros y juguetes.

Además, uno de los menores presenta trastorno del espectro autista y, según la Fiscalía, nunca habría recibido evaluación ni tratamiento especializado.

Asimismo, las autoridades relataron que los gemelos fueron trasladados al Hospital Infantil Montefiore, donde permanecieron bajo atención médica durante aproximadamente tres meses para recuperar su estado de salud.

Mientras tanto, la acusada enfrenta cargos que incluyen agresión en primer grado, imprudencia temeraria y falsificación de documentos oficiales.

Un juez fijó una fianza de 25.000 dólares en efectivo o 75.000 dólares mediante fianza, y programó una nueva audiencia para finales de febrero.