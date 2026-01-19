La cifra de muertos que deja a su paso los fuertes incendios forestales que enfrenta Chile asciende a 19, según un último dato del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres actualizado la mañana de este lunes.

“Tuvimos focos de incendios bastantes controlados que contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío. El número de personas fallecidas se mantiene en 19 al igual que el reporte de personas lesionadas”, reportó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Ministerio de Seguridad Pública de Chile

Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró por medio de su red social X la mañana de este lunes que las actividades de contención de los incendios marchan de la mejor manera gracias al clima, sin embargo, las condiciones cambiarán por lo que resta del día.

“La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos. Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, sostuvo el mandatario.

El ministro Cordero proyectó altas temperaturas para el sur del país donde se concentran las emergencias y la “mayor preocupación” es “evitar nuevos focos porque dadas las condiciones climáticas eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos”.

PABLO HIDALGO/EFE Personas observan el humo tras incendios forestales este domingo, en la comuna de Penco, Concepción (Chile).

El Gobierno chileno, debido a la desbordada emergencia, decretó estado de catástrofe, lo que le permite habilitar medidas extraordinarias como el toque de queda para evitar nuevos focos intencionales y proteger a la población. Sobre esto cordero precisó que no ha habido infractores y que las medidas han sido adoptadas por la población.

Además, se desplegó las Fuerzas Armadas para labores de combate a los incendios.

“El decreto de excepción tiene una finalidad distinta: permite limitar derechos y libertades para garantizar la seguridad, aplicar toque de queda y proteger establecimientos ante eventuales desórdenes o saqueos”, manifestó el Gobierno.

Ejército de Chile

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.