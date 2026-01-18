La Unión Europea (UE) estaría hoy más cerca que nunca de iniciar los procedimientos para la activación de su instrumento anticoerción tras las amenazas arancelarias del líder estadounidense, Donald Trump, contra los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia.

Bruselas, que dio por apaciguadas las tensiones comerciales con Washington cuando se llegó a un principio de acuerdo el pasado mes de julio tras largos meses de negociaciones, se enfrenta ahora a un nuevo pulso con la Administración del magnate estadounidense.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de los países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.

“Esta es la segunda vez durante el segundo mandato (de Trump) que hay motivos muy, muy sólidos para aplicar este instrumento (anticoerción). Es exactamente para lo que está hecho”, señaló a EFE David Kleinmann, investigador en Bruselas del centro de estudios ODI Global.

Para Kleinmann, las tensiones arancelarias entre la UE y EE.UU. del año pasado no superaron “el umbral de dolor” de Bruselas, que tenía “muy poco interés en entrar en una guerra comercial”.

Sin embargo, en las últimas 48 horas ese umbral se ha superado “con creces”, añadió, y consideró que la UE tiene sobre la mesa una amplia gama de respuestas.

Contramedidas europeas

Los embajadores de los Estados miembros de la UE mantienen este domingo una reunión de emergencia, convocada tras el anuncio de los aranceles de Trump.

Antes de la reunión, varios líderes europeos mostraron su apoyo a Dinamarca y a Groenlandia, y rechazaron el chantaje arancelario contra sus socios y aliados de la OTAN.

Entre ellos, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Los grupos socialistas y liberales en el Parlamento Europeo también pidieron durante el fin de semana el uso de este instrumento, mientras que el Partido Popular Europeo se limitó a pedir que se responda “con firmeza y decisión” a las amenazas de Trump, añadiendo que el vínculo transatlántico “se encuentra en su nivel más bajo de la historia”.

El instrumento anticoerción europeo, que nunca se ha llegado a poner en marcha, fue creado en 2023 para proteger a la UE y a sus Estados miembros contra la coerción económica por parte de terceros países.

Para iniciar el procedimiento de activación, los Estados miembros podrían presentar una recomendación para que la Comisión Europea iniciase una investigación, algo que, según Kleinmann, no sería sorprendente después de las últimas amenazas de Trump.

Este informe, que debe constatar la existencia de coacción, tendría que ser adoptado por el Consejo junto a una serie de medidas propuestas por parte del Ejecutivo Europeo.

El investigador apuntó que todo el proceso puede llevar entre tres y seis meses, pero que sería “una señal muy fuerte” hacia Estados Unidos.

Por otro lado, Kleinmann indicó que hay otras opciones sobre la mesa que podrían imponerse “en cualquier momento”.

Se trata del paquete de contramedidas que la Comisión preparó el pasado año contra EE. UU. en caso de que no se lograra un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial.

En concreto, la UE se había guardado en la recámara un arsenal de contramedidas de represalia aprobado por la mayoría de países de la UE, valorado en 93.000 millones de euros, que debía entrar en vigor de forma escalonada a partir del 7 agosto si finalmente no se llegaba a un acuerdo.

El experto añadió, sin embargo, que estas contramedidas se tendrían que ajustar para respetar el principio de proporcionalidad según el derecho internacional -es decir, adaptar el alcance de la respuesta al de la amenaza.

Una relación en caída libre

El último anuncio de Trump ya ha hecho mella en la relación entre los socios transatlánticos, incluso más que en anteriores ocasiones.

Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) se mostraron el sábado a favor de congelar la aprobación del pacto comercial alcanzado elverano con Washington, mientras que los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que las amenazas arancelarias “socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente”.

Por su parte, los países amenazados por Trump - Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido - mantuvieron este domingo en un comunicado conjunto su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y defendieron que seguirán respondiendo “de forma unida y coordinada”.

“Estados Unidos es un sistema político extremadamente volátil”, dijo Kleinmann, “y el daño, incluso después del primer mandato de Trump, fue muy fuerte”.

“Incluso los últimos transatlánticos ingenuos e ilusionados probablemente deberíamos habernos dado cuenta ya de que la relación transatlántica tal y como la conocíamos ha terminado”, sentenció.