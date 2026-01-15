El ciudadano venezolano sospechoso de vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, detenido en diciembre por las fuerzas de seguridad de Argentina en la provincia limítrofe de Corrientes (norte), fue trasladado a un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde aguardará su deportación, según informó este jueves el Ministerio de Seguridad de Argentina.

La cartera de Seguridad del país suramericano aseguró que el “narco terrorista vinculado al Tren de Aragua” se encuentra “detenido y aislado” en un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Luego de su detención en Corrientes, lo alojamos bajo régimen de alto riesgo mientras avanzamos con su expulsión del país”, informó el Ministerio en su cuenta oficial de la red social X.

El hombre fue detenido el 20 de diciembre pasado en una localidad de la provincia de Corrientes que limita con Paraguay después de constatarse su ingreso irregular al país e imputado por tal delito tres días más tarde, en una audiencia en la que también se dictó su prisión preventiva, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía explicó que el ciudadano venezolano cuenta con antecedentes criminales en su país, en Canadá y en Estados Unidos, de donde fue expulsado a comienzos de 2025 por haber ingresado de manera ilegal.

Por otra parte, los fiscales advirtieron que el hombre presentaba “tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes de la organización transnacional denominada Tren de Aragua”.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei incluyó en febrero de 2025 al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, al considerar que representa “una amenaza serie y multifacética para la seguridad nacional” por desarrollar “conductas vinculadas con los delitos de narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, trata de personas, secuestro, extorsión, lavado de activos”, entre otras actividades.

El anuncio de la detención de este presunto miembro del Tren de Aragua se dio días después de que la ministra de Seguridad, anunciara el refuerzo de las fronteras argentinas para evitar el ingreso de individuos vinculados al Gobierno venezolano y organizaciones criminales de ese país tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro en Caracas.