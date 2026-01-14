La posibilidad de nuevas restricciones migratorias volvió a generar inquietud entre miles de personas que planean viajar, estudiar o trabajar en Estados Unidos. En redes sociales, foros especializados y grupos de asesoría migratoria comenzó a circular una pregunta recurrente: ¿qué está pasando con las visas?

La confusión se intensificó tras conocerse que el Gobierno estadounidense adelanta revisiones internas en algunos procesos migratorios, lo que llevó a muchos solicitantes a temer una eventual suspensión de trámites en embajadas y consulados, incluidos los relacionados con la renovación de visa.

En varios países, usuarios reportaron demoras, reprogramaciones y cambios administrativos, alimentando la percepción de que podría tratarse de una medida de alcance general. Sin embargo, la información oficial ofrece un panorama distinto.

Las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios (B1/B2), estudio (F, M, J) y trabajo temporal, mantienen activos sus procesos de renovación de visa para Estados Unidos.

El Departamento de Estado explicó que la programación de citas, entrevistas o posibles exenciones depende de la capacidad operativa de cada embajada o consulado. En algunos casos pueden presentarse demoras o ajustes administrativos, pero estos no equivalen a una suspensión oficial del trámite.

¿Ya no habrá renovación de visas en EE. UU.?

Las autoridades de Estados Unidos aclararon que no existe una suspensión general de los procesos de renovación de visas de no inmigrante, y que los trámites consulares continúan rigiéndose por los procedimientos habituales.

De acuerdo con la orientación oficial del Departamento de Estado, los solicitantes deben verificar directamente la información publicada por la embajada o consulado donde realizarán su trámite.

En su portal público sobre visas, la entidad señala que “los solicitantes de visa deben consultar el sitio web de la embajada o consulado de Estados Unidos, donde presentarán su solicitud para obtener información actualizada sobre servicios y procedimientos”.

Esto confirma que los procesos siguen activos y que cualquier ajuste se comunica de manera puntual, dependiendo de cada sede consular.

¿Qué procesos sí están bajo revisión?

Las revisiones anunciadas recientemente por el Gobierno estadounidense se concentran en categorías específicas de visas de inmigrante, es decir, aquellas que conducen a la residencia permanente.

Según las autoridades, estas evaluaciones hacen parte de análisis internos de política migratoria y seguridad, y no implican automáticamente la suspensión de visas temporales ni de los procesos de renovación ya establecidos.

¿Qué pasa con la renovación de visas de no inmigrante?

Recomendaciones para los solicitantes

Ante la desinformación que circula en distintos canales, las autoridades estadounidenses recomiendan: