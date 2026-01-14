El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recientemente que a partir del próximo miércoles 21 de enero suspenderá hasta nuevo aviso todos los procedimientos relacionados con los trámites de visas de inmigrante de personas provenientes de 75 países.

Leer más: “Es un sueño estar acá, vine al equipo más grande de Colombia”: Jannenson Sarmiento

Aunque la agencia no ha confirmado las naciones que hacen parte de la medida, la cadena Fox New aseguró que Colombia estaría entre estos países.

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, señaló el Departamento en su cuenta de X.

Visas que se verían afectadas

De acuerdo a la información oficial, la suspensión se limitará únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan residencia permanente en Estados Unidos, más conocidas como ‘green card´. La suspensión no aplicará a las visas temporales o de no inmigrante.

Ver también: “Nunca había presenciado una presentación de esta dimensión”: Kevin Pérez

Según el Departamento de Estado y de la clasificación oficial de categorías publicada en su página web, las visas que entrarían dentro de esta suspensión son:

Visas por vínculo familiar: Aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para residentes permanentes legales. En este grupo figuran las siguientes:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses ( IR1 y CR1 ), así como aquellos que aún esperan la aprobación de su petición de inmigrante I-130 ( K-3 ).

y ), así como aquellos que aún esperan la aprobación de su petición de inmigrante I-130 ( ). Hijos, padres y otros familiares de ciudadanos estadounidenses, incluidos IR2 , CR2 , IR5 , F1 , F3 y F4 .

, , , , y . Familiares de residentes permanentes legales, bajo las categorías F2A y F2B .

y . Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses que planean casarse y residir en Estados Unidos ( K-1 ).

). Adopciones internacionales de niños huérfanos por ciudadanos estadounidenses ( IR3 , IH3 , IR4 , IH4 ).

, , , ). Familiares de residentes permanentes legales, bajo las categorías F2A y F2B.

Le sugerimos: Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales entre Barranquilla y municipios vecinos

Visas de inmigración por empleo: Este permiso es uno de los principales canales para la llegada de trabajadores extranjeros con residencia permanente. La medida cubre los cinco grandes grupos de preferencia: