Autoridades mexicanas y familiares buscan a un ciudadano colombiano identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero de 2026 en la ciudad de Apodaca, en el estado de Nuevo León, al norte de Monterrey.

Escobar Barrios se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana Puebla, en, Ibero Puebla, institución que se sumó a los esfuerzos de búsqueda liderados por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

A través de un comunicado oficial, la universidad confirmó que el docente hace parte de su cuerpo académico y pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Las universidades del @suj_contigo exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones. pic.twitter.com/MI3TpcC1FE — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 13, 2026

“Nos unimos a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a las autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, señaló la institución, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas.

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) indicó que Escobar Barrios fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, aunque inicialmente se creía que había pasado el fin de año en Colombia.

Redes sociales Ficha de búsqueda de Leonardo Ariel Escobar Barrios

Según la ficha oficial de búsqueda, Escobar Barrios tiene tez morena clara, ojos cafés oscuros, estatura aproximada de 1,75 metros y contextura delgada. Entre sus señas particulares figuran lunares en la mejilla derecha y en la ceja del mismo lado, una cicatriz en el glúteo derecho y una pequeña verruga en el borde de la nariz.

Las autoridades habilitaron varios canales para recibir información que permita ubicarlo. En México, se puede contactar a la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León al teléfono (81) 1990-3873, a la Agencia Estatal de Investigaciones al correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx o al GEBI al número (81) 2020-4411. En Colombia, cualquier dato puede ser reportado a la línea de emergencias 123.