Sha Reh, el joven de 19 años que sobrevivió a una masacre perpetrada por su padre en West Valley City, Utah, falleció el pasado domingo 11 de enero de 2026 por causas naturales, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado.

La tragedia que marcó su vida ocurrió en diciembre de 2024, cuando su padre asesinó a su madre, de 38 años, y a sus tres hermanos de 2, 8 y 11 años, antes de quitarse la vida. Sha resultó gravemente herido tras recibir un disparo que le provocó la pérdida total de la visión.

Casi dos años después de aquel hecho, su familia informó que el joven murió de manera inesperada mientras se encontraba en la casa de una de sus tías.

Sha Reh, the only family member to survive a 2024 shooting in West Valley City that killed his parents and three siblings, died unexpectedly Sunday at age 19, according to his family.



“Sha fue un joven extraordinario que enfrentó desafíos inimaginables con valentía y determinación. Su historia de resiliencia y esperanza conmovió a toda la comunidad”, expresaron sus familiares.

Pese a las secuelas físicas y emocionales que dejó la tragedia, Sha logró reconstruir su vida. Terminó sus estudios en la Escuela para Sordos y Ciegos, aprendió a leer y escribir en braille, incursionó en el baile y logró vivir de manera independiente con el apoyo de su entorno cercano.

X @tvheidihatch Sha Reh, el joven de 19 años que sobrevivió a una masacre perpetrada por su padre en West Valley City, Utah

En mayo de 2025, el joven había compartido que su fe espiritual fue un pilar fundamental para mantenerse fuerte tras perder a su familia. Incluso había iniciado su primer semestre de Pre Derecho en la Universidad de Utah, apenas una semana antes de su fallecimiento.

La familia abrió una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos funerarios. En la descripción de la iniciativa, resaltaron que Sha “ahora tiene una visión perfecta de la eternidad junto a su familia”.