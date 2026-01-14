Mucha preocupación e incertidumbre ha generado una información divulgada este miércoles 14 de enero por la cadena de Fox News. Tiene que ver con el trámite de solicitud de visas de Estados Unidos, el cual, según el medio, estará suspendido a partir del 21 de enero y hasta nueva orden de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la información de la cadena estadounidense, la circular del Departamento de Estado incluye a 75 países, entre esos estaría Colombia, Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria, Tailandia, entre otros.

Esto ha generado un enorme desconcierto sobre todo porque se acerca el Mundial de Fútbol que se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, por lo que muchos aficionados tienen sus boletas de entrada y están a la espera del documento requerido para ingresar a territorio estadounidense.

En ese sentido, el memorando ordena a las embajadas estadounidenses que rechacen visas conforme a la legislación vigente mientras el departamento reevalúa sus procedimientos y, de momento, no se conoce el plazo de esta medida.

Aunque el Departamento de Estado no se ha pronunciado al respecto, la jefe de prensa Karoline Leavitt compartió la información en su cuenta de X sin dar mayores detalles.

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

“La inmigración procedente de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación de inmigración para impedir la entrada de extranjeros que puedan acogerse a prestaciones sociales y beneficios públicos, sopesando una amplia gama de factores, incluida la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo”, dice la nota, citada por Fox News.

Por su parte, de acuerdo con la cadena, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, señaló que “el Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.