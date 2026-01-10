Un ataque con dron sacudió este sábado el edificio de la gobernación de Alepo, en Siria, mientras se desarrollaba una conferencia de prensa con autoridades locales y nacionales, incluido el gobernador y varios ministros, en un nuevo episodio de la escalada militar que vive la ciudad.

El impacto ocurrió en pleno desarrollo del encuentro con medios de comunicación dentro de la sede administrativa. Tras la explosión, la actividad fue suspendida de inmediato y se activaron los protocolos de seguridad.

El hecho quedó registrado en video por testigos, quienes captaron el momento exacto en el que un dron cargado con explosivos golpeó el edificio gubernamental. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre el ataque ni información confirmada sobre heridos de gravedad.

De acuerdo con reportes que circularon rápidamente en redes sociales, el ataque fue atribuido al grupo SDF/YPG, aunque esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

El ataque con dron en Alepo se produce en medio de los enfrentamientos entre el ejército sirio y las fuerzas kurdas, que controlan zonas del noreste del país. Según fuentes de ambos bandos, los combates han dejado al menos 21 civiles muertos desde el martes.

La violencia también ha provocado el desplazamiento de alrededor de 155.000 personas, en su mayoría habitantes de barrios kurdos, de acuerdo con cifras de las autoridades.

Estos choques son considerados los más intensos en Alepo desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024 y se dan en un contexto de dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo, que busca integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el nuevo Estado sirio.

Versiones encontradas sobre el fin de las operaciones militares

El ejército sirio anunció el sábado que concluyó su operación contra el último bastión kurdo en Alepo y declaró el “cese de todas las operaciones militares en Sheij Maqsud a partir de las 12H00 GMT”, según informó a la agencia oficial Sana.

Horas después, las autoridades confirmaron el traslado de combatientes desde ese barrio hacia el territorio autónomo kurdo, más al este.

Sin embargo, las fuerzas kurdas desmintieron el anuncio y calificaron la versión oficial como “sin fundamento”, asegurando que los combates continúan y que seguirán resistiendo. Durante la tarde aún se escuchaban disparos en la zona, según reportes periodísticos.