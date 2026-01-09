Una tarde que parecía tranquila terminó convertida en una escena de emergencia en el barrio Palermo, en Buenos Aires, luego de que un panel de vidrio se desprendiera de un edificio residencial y cayera directamente sobre un hombre que se encontraba sentado en una mesa al aire libre de un café.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz, donde la víctima, un hombre de 50 años identificado como Pablo Balestreri, estaba tomando un café cuando fue sorprendido por el impacto del vidrio, que cayó desde un balcón del cuarto piso.

Testigos aseguraron que el estruendo fue tan fuerte que pensaron que se trataba de una explosión o un choque. Al salir a la calle, encontraron al hombre, con heridas visibles en la cabeza y el brazo izquierdo, y en estado de conmoción.

Empleados del establecimiento actuaron rápidamente para auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia. Con prendas del local lograron contener la hemorragia que presentaba en uno de sus brazos.

📰 | Un hombre que se encontraba sentado en una banca de una cafetería en Palermo, Argentina, fue golpeado por un vidrio que se desprendió de un edificio.

El impacto lo dejó inconsciente por algunos instantes, sin embargo y pese a la gravedad del incidente.

Minutos después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al sitio y trasladó al herido a un centro asistencial, donde fue atendido por múltiples lesiones. Según personas cercanas, recibió varias suturas en la cabeza y sufrió daños en los tendones del brazo, por lo que deberá someterse a un proceso de recuperación.

HABLÓ EL HOMBRE AL QUE LE ESTALLÓ EN LA CABEZA UN VIDRIO QUE CAYÓ DESDE UN 4º PISO: “TUVE MUCHA SUERTE PORQUE MI CABEZA ES MUY DURA”



Pablo Balestreri, de 50 años, sufrió un grave accidente cuando un panel de vidrio cayó desde el cuarto piso de un edificio y le impactó en la… pic.twitter.com/ggoUmKW4q1 — Clarín (@clarincom) January 9, 2026

Las autoridades confirmaron que el accidente fue provocado por la caída de un panel de blindex de gran tamaño desde uno de los departamentos del edificio.