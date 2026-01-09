El acceso al internet global sigue restringido este viernes en Irán, después de que las autoridades cortaran el jueves las conexiones o servicios de fuera del país en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán, que hoy cumplen 13 días y dejan al menos 45 muertos, según una ONG.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, denunció el viernes en X un “apagón” de internet “a nivel nacional” en Irán tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que “obstaculizan” el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

EFE pudo comprobar que, desde la primera hora de la tarde del jueves, dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban tampoco.

Este viernes, NetBlocks compartió en X otro reporte: “Irán lleva 12 horas sin conexión a internet, con una conectividad nacional que se ha reducido al 1 % de los niveles habituales después de que las autoridades hayan impuesto un apagón nacional de internet en un intento por reprimir las protestas” y “ocultar las noticias sobre el régimen”.

El pasado 28 de diciembre de 2025 empezaron las manifestaciones en todo el estado iraní, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación, aunque las protestas tomaron un carácter político y devinieron en quejas contra el régimen teocrático de los ayatolás.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió el jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, que no ha actualizado esos datos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha venido amenazando a Irán con nuevos ataques -tras los de junio del pasado 2025- si mueren más manifestantes en las protestas y este viernes contestó a las amenazas el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en un mensaje dirigido a la nación.

“El presidente estadounidense Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos”, aseguró Jameneí en su mensaje reproducido por la televisión local PressTv.

Contra su persona se han escuchado cánticos durante las protestas, con eslógantes como “Muerte a Jameneí”, a los que se han unido otros como “Muerte a la República Islámica” o “Esta es la última batalla, Pahleví volverá”, en alusión a la dinastía derrocada con la Revolución Islámica de 1979.